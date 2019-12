Transporte especial 'Mi Águila' celebró decisión de SuperIndustria en caso Uber

Por: Uriel Rodríguez, BLU Radio

El anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender el servicio de la plataforma Uber en Colombia, decisión que deberá tomar el Tribunal Superior de Bogotá, fue acogida positivamente por la firma ‘Mi Águila’, que cumple funciones de transporte especial, pues para Fernán Ocampo, uno de sus CEO´s, es un mensaje de legalidad.

“Con respecto a la decisión de la Superintendencia, es un mensaje contundente por primera vez sobre la evidencia clara de una competencia desleal. Está claro que no es una medida en contra de las plataformas tecnológicas, es en contra de la competencia desleal y a favor del libre mercado”m dijo.

“La tecnología es un medio, no un fin, y no puede ser una excusa para no cumplir las normas de nuestro país. El mensaje es: bienvenidos a todos los competidores, pero en igualdad de condiciones”, añadió.

La polémica que se generó en medio de la decisión de la SuperIndustria, creó todo tipo de discusiones; mientras algunos sectores destacan que podría acabar con los ingresos de miles de familias, otros señalan que deben regularse las plataformas para que haya condiciones en equidad para la competencia de los taxistas.

