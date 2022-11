Tras dos meses aislados en un barco, 229 colombianos piden al Gobierno que los reciba

Desde el 14 de marzo el crucero Rhapsody of the Seas deRoyal Caribbean no tiene pasajeros, solo tripulantes que pasan sus días aislados de los demás, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad.

La compañía ya dejó en sus lugares de origen a los tripulantes de varios países de Centro América y se comprometió a cubrir los gastos de la cuarentena. El problema es que a los 229 colombianos del grupo no los han recibido en su propio país a pesar de las peticiones de la empresa y las autoridades de San Andrés.

"En el barco hay mucho inconformismo y desolación, hay gente que ha empezado a tener problemas mentales", dijo a BLU Radio una de las tripulantes.

El crucero hizo un primer intento de desembarco en Colombia el pasado 17 de mayo, pero no obtuvo el permiso de las autoridades.

Actualmente se dirige a Panamá, en donde dejará al último grupo de empleados antes de dirigirse a su destino final en la isla de Barbados.

"De verdad que lo autoricen porque de nada que nos sirve que nos dejen a los muchachos por allá en Barbados", aseguró el gobernador de San Andrés, Evert Hawking, quien está pidiendo al Gobierno Nacional permiso para que el barco pueda dejar en la isla a las 52 personas.

Al gobernador le dicen que el permiso podría estar listo la próxima semana, pero algunos tripulantes creen que puede ser demasiado tarde.