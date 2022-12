Tren que descarriló en EE.UU no fue impactado por bala

El tren que descarriló el martes en Filadelfia (este de Estados Unidos) al doble de la velocidad permitida, causando la muerte de ocho personas, no fue alcanzado por una bala, informaron los investigadores el lunes.



"El FBI no ha encontrado ninguna prueba en el sentido de que el parabrisas del (tren) Amtrak 188 fuera dañado por un arma de fuego", informó en su cuenta de la red Twitter la agencia federal encargada de la investigación de accidentes en el transporte, la NTSB. (Lea también: Tren descarrilado en Filadelfia iba al doble de la velocidad permitida )



Sin embargo, la NTSB "no excluye la posibilidad de que otro objeto haya impactado el parabrisas de la locomotora", según indicó en otro tweet.



El FBI había sido llamado para ayudar en la investigación sobre el descarrilamiento del tren, que dejó ocho muertos y más de 200 heridos, con el fin de determinar si un proyectil podría haber dado lugar al accidente.



Un inspector dijo haber escuchado al conductor afirmar que la locomotora había sido alcanzada por una piedra o una bala antes del accidente, sostuvo el viernes Robert Sumwalt, jefe de la NTSB, en una conferencia de prensa. (Lea también: Hallan caja negra de tren accidentado en Filadelfia que dejó siete muertos )



Según medios estadounidenses, otros dos trenes pasaban justo antes de que el Amtrak 188 fuera alcanzado por un objeto redondo en la misma zona.



El martes 12 por la noche el Amtrak 188 de la compañía ferroviaria pública, que unía a Washington con Nueva York, dio un giro a 170 km/h, el doble del límite de velocidad autorizada, antes del frenado de emergencia y descarrilar, según los investigadores.



El conductor del tren, identificado en los medios como Brandon Bostian, un neoyorquino de 32 años, "coopera" con los investigadores, pero dijo que no tenía "ningún recuerdo" de los últimos minutos antes del descarrilamiento del convoy de siete coches.



AFP.