Tres menores aún no han ubicado a familiares tras avalancha en Mocoa: ICBF

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, insistió desde su cuenta de Twitter (@cristinaplazasm) que los listados que están circulando en cuentas como la de la Fiscalía General de la Nación no corresponden a los menores que están en proceso de ubicación de sus familias, por lo que pidió prudencia con la información sobre menores de edad.



"Este listado no fue consultado con el @ICBFColombia . Pido prudencia en los listados que se están entregando. twitter.com/fiscaliacol/st…", trinó la funcionaria.



Fuentes del instituto señalan además que los tres menores que aún no han encontrado a sus familias permanecen en hogares sustitutos y que se practicarán las respectivas pruebas de ADN para corroborar que sean entregados a sus familias, como ya ocurrió con otros siete niños.



El ICBF también informó que las mamás gestantes y lactantes, así como los bebés recién nacidos, están siendo atendidas en las salas especiales habilitadas en la ciudad de Mocoa.



La directora ha adelantado en las últimas horas recorridos por diferentes albergues para verificar la condición en la que están los niños que resultaron afectado por la avalancha.