Tres semanas para dar legitimidad al proceso de paz: procurador Carrillo

“No se puede jugar con la generosidad de los colombianos y del Gobierno”, le advirtió el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a las Farc frente al nuevo plazo para su desarme total.



“Aquí hay tres semanas más en las que ellos tienen que hacer una profunda reflexión de cómo va a ganar legitimidad el proceso, y este proceso gana legitimidad en la medida de que ellos entreguen las armas, cuenten dónde están las caletas y cuenten cuáles son sus bienes en el exterior porque tarde o temprano eso se va a saber”, manifestó.



El jefe del Ministerio Público sostuvo que de no ocurrir lo mencionado, las Farc van a perder los beneficios y el pueblo colombiano la confianza en el proceso de paz.



“Yo creo que el problema actual del proceso de paz es ganar confianza y en manos de ellos está en este momento que se gane esa confianza”, agregó Carrillo tras advertir que las Farc deben tener en ‘blanco y negro’ el inventario de armas y dinero que deben entregar a las autoridades.



“Son lo suficientemente hábiles para saber que aquí el pueblo colombiano no va a admitir ningún engaño en ese campo”.