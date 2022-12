Trump reveló el número de celular de un rival republicano al que llamó “idiota”

El polémico aspirante a la candidatura presidencial republicana Donald Trump llamó a uno de sus rivales de partido, el senador Lindsey Graham, "idiota" en un acto público e invitó a los asistentes a que lo llamaran a su número privado, que él mismo les facilitó.

Publicidad

El magnate inmobiliario, que ha llamado a los inmigrantes mexicanos "violadores", no modera su discurso pese a las recientes críticas de sus rivales republicanos y criticó a Graham por llamarle "jackass" (imbécil).

"No parece un tipo muy brillante. Probablemente no sea más brillante que Rick Perry (exgobernador de Texas y otro aspirante republicano a la Casa Blanca). Puede que hasta Perry sea más inteligente que Lindsey Graham", añadió.

Publicidad

Trump contó que Graham le "rogó" ayuda para que hablaran bien de él en un programa del canal conservador de noticias Fox News y que le dio su número de teléfono.

Publicidad

El senador Graham confirmó al diario Político que su teléfono se inundó de llamadas y lamentó que Trump, con sus salidas de tono, esté desviando la atención de asuntos legislativos y de política nacional verdaderamente importantes.

Graham había criticado a Trump por haber puesto en duda este domingo que el senador John McCain, candidato republicano a la Presidencia en 2008, fuera un héroe de guerra.

Publicidad

El magnate se refirió de nuevo a sus declaraciones sobre México y aseguró: "tengo mucho respeto por México y mucha gente va por ahí diciendo que no me gusta México, pero yo amo México. Tengo millones de mexicanos trabajando para mí. Vendo apartamentos por millones de dólares a mexicanos. Los amo y ellos me aman a mí", continuó con sus expresivas gesticulaciones.

Publicidad

EFE