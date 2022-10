Tubo del acueducto está roto y botando agua desde el 31 de diciembre en Bogotá

Los vecinos dicen que es increíble que mientras los alcaldes, gobernadores y el presidente Juan Manuel Santos hacen llamado a la comunidad a no malgastar el agua, no sean capaces de arreglar un tubo para evitar que se siga desperdiciando el agua.



“Hubo un momento en que cerraron la llave, vivieron y nos dejaron sin agua, volvieron a abrirla y llevamos todos estos días botando agua. Nos parece aterrador ante la crisis que tenemos de agua, no es posible que el Acueducto de Bogotá no haga nada”, manifestó una de las habitantes del sector.



Otro denunciante explicó que llamó el 1 de enero a las 8:00 de la mañana y hoy, 4 de enero, no ha habido ninguna solución.



Blu Radio habló con voceros del Acueducto de Bogotá y prometieron resolver el problema antes de acabar este lunes.