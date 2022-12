Turquía se encuentra paralizada por un masivo apagón de causas desconocidas

del país y ciudades como Estambul o Ankara, informaron varios medios turcos.



"Estamos investigando todas las posibilidades, incluida la del terrorismo", dijo el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu.



Según el diario "Hürriyet", pudo haber habido un problema técnico en el sistema de la compañía turca de distribución de electricidad (TEIAS), cuya web estaba bloqueada esta mañana, aparentemente debido a la cantidad de personas que intentaron abrirla.



La agencia de noticias Cihan indicó que las centrales de electricidad no estaban trabajando debido a un accidente.



En el Ministerio de Energía se ha reunido un gabinete de crisis. En un comunicado, esa cartera confirmó de que ha habido "un problema" con las principales líneas de distribución de electricidad, y que el corte, el mayor registrado en Turquía en los últimos quince años, parece haberse originado en la región occidental del Egeo.



El ministro de Energía, Taner Yildiz, precisó que varios equipos investigan las posibles causas del accidente, pero rechazó que el país sufra una escasez de energía.



"Yo tampoco puedo decir si hubo o no un ataque cibernético", dijo Yildiz, citado por "Hürriyet".



El corte de energía mantiene paralizados tranvías y metros en varias ciudades, y afecta también a hospitales y fábricas, entre otros servicios.



El metro municipal de Estambul, un gran ciudad de más de 15 millones de habitantes, ha cancelado sus servicios debido al corte eléctrico que ha detenido también la circulación de tranvías y trenes, causando un caos de tráfico, informó el diario "Zaman".



En Ankara se pararon asimismo varios trenes de alta velocidad, así como el servicio del metro, y numerosos viajeros han quedado encerrados en vagones, según la televisión NTV turca.



En la provincia occidental de Kocaeli, uno de los centros industriales más importantes de Turquía, varias fábricas han interrumpido su producción y medios locales informaron de una "gran explosión", que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente.



El apagón afecta a varias (según "Hürriyet", "al menos 44") provincias del norte, sur y oeste del país, y a más de dos docenas de ciudades.



EFE