Twitter dice que varias cuentas habrían sido hackeadas “con ayuda de un Estado”

"Por precaución, alertamos que su cuenta de Twitter integra un pequeño grupo de usuarios que pudieron haber sido blanco de actores apoyados por un Estado", indica el mensaje enviado durante el fin de semana por Twitter a algunos usuarios de esa red social.



"Pensamos que esos actores (eventualmente vinculados a un gobierno) pudieron intentar obtener informaciones tales como direcciones de correo electrónico, direcciones IP y/o números de teléfono", agrega.



"Investigamos activamente este asunto", añade Twitter, aunque "hasta el momento nada demuestra que hayan obtenido informaciones sobre su cuenta".



Los primeros mensajes de Twitter fueron enviados el viernes, y luego el fin de semana. Se ignora cuántos usuarios están involucrados, pero aparentemente se trata de un número escaso.



Un abonado de Twitter, Stribika, quien se presenta como ingeniero informático, publicó el mensaje que recibió de Twitter, así como su propia respuesta a los "actores apoyados por un Estado": "Pierden el tiempo conmigo. No solo no soy nadie, sino que así no obtendrán mi dirección IP ni mi número de teléfono", escribió en su cuenta. AFP