Un pedacito de Colombia estaba en el estadio Monumental

Santiago de Chile amaneció este jueves con una temperatura de menos dos grados centígrados, con alerta ambiental y con expectativas de desórdenes, con bloqueos en nuevas marchas por el paro del sector educativo.

Pero además amaneció con una sonrisa de satisfacción plasmada en los rostros no solamente de los 40 mil colombianos que llenaron las tribunas del moderno estadio Monumental, sino también en el ánimo de los chilenos, que en medio de la crisis por el accidente de su goleador Arturo Vidal, festejaron como si el triunfo de los hombres de Pékerman fuera suyo. (Lea también: Colombia se juega algo más que la vida en la Copa América ante Brasil )

Un pedacito de Colombia estaba en el estadio del Colo Colo, uno de los equipos más representativos del fútbol chileno. Por primera vez en mucho tiempo, la hinchada de la Selección Colombia superó con creces en número y en entusiasmo a la “torcida” brasileña, que lleva décadas viendo ganar a su selección.

Colombia jugó de local, a pesar de los tres grados de temperatura, y a pesar del permanente juego duro, a veces ilegal de los dirigidos por Dunga, y de nuevo se puso la armadura que la hizo grande durante el Mundial Brasil 2014.

En el minuto 37 del primer tiempo, luego de una falta a Falcao García por el sector derecho y con cobro de Juan Guillermo Cuadrado, en medio de un enredo en el área brasileña, Jeisson Murillo, actual jugador del Granada y próximo jugador del Inter de Milán, conectó un disparo rastrero de zurda que venció al portero Jefferson del Corinthians. (Lea también: Miles de hinchas, un solo corazón en el partido crucial de Colombia ante Brasil )

El segundo tiempo fue de aguantar, de respirar, de sufrir, y cuando estaba consolidado uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol colombiano, la estrella del Barcelona, Neymar, en una abierta conducta antideportiva, golpeó con el balón a Pablo Armero, ante lo cual vinieron los duros reclamos de Murillo y luego un violento empujón del delantero Carlos Bacca.

Se armó “la de Troya” en la cancha, le rompieron la camiseta a Bacca y finalmente tanto el goleador colombiano como Neymar fueron expulsados.

El Mercurio, el diario más importante de Chile, titula en primera página “Neymar pierde el control y es expulsado en derrota de Brasil ante Colombia” y recuerda que los pentacampeones del mundo no perdían desde 1991 contra su rival de anoche. (Lea también: Copa América: 15 datos que debe saber sobre el partido Brasil vs Colombia )

Dunga y Neymar criticaron al árbitro, el chileno Enrique Osses, por supuestamente no haber controlado el juego, aunque admitieron que la selección brasileña de hoy no juega bien. Muchos dicen que no es ni la sombra del recuerdo de los tiempos de Pelé, Tostao, Zico, Romario o Bebeto.