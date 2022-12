“Una minoría aplastada”, así quedó el Partido Verde tras alianza: Alfonso Prada

desaparición virtual de su partido y la toma de control por parte de Gustavo Petro y Antonio Navarro, sus más firmes contradictores.

Publicidad

“Yo no quepo en una lista donde esté Petro, no me interesa ir al Congreso a representar a Petro, tengo inhabilidad constitucional para ir con otro partido, así que no puedo hacer más que renunciar y mantener mi discurso”, sentenció.

Según Prada, hace un par de meses anticipando esta movida política, convocó como presidente de los verdes a un congreso en Cartagena con la participación del presidente Juan Manuel Santos, la representante Gilma Jiménez, Enrique Peñalosa, entre otros, para pedirles que se hicieran “socios” con la Unidad Nacional y enfrentar las próximas elecciones.

Publicidad

Pero no resultó así. “Las directivas del partido tenían la obsesión con superar umbral, entonces buscaron un socio en el mercado electoral y ese fue Petro”, en contra de la propuesta de Prada de lograr una candidatura entre los verdes. “Llamé a Antanas para que regresara, le pedí a Lucho (Garzón) y a (Sergio) Fajardo para que se retiraran de sus cargos, estaba seguro que de ahí saldría el próximo presidente de Colombia, pero nadie acepto y empezamos a languidecer”.

Publicidad

Para Prada el escenario en el que Gustavo Petro asume el control de la alianza resulta “muy simpático para la política colombiana: que el hombre al que enfrenté ahora termine reclamando mi curul”.

“Era impensable para los 160 mil que votaron por mí, que ahora trabaje para Petro. No fue para lo que me eligieron y no me siento representado por el nuevo partido”, puntualizó.

Publicidad

Sobre las causas que motivaron la caída de la ‘ola verde’, Prada afirmó que “ya no somos los de hace 4 años. Nos pone en un partido pequeño agravado sin los 500 mil votos de Gilma (Jiménez). Tenemos una pérdida total de posicionamiento político”.

Publicidad

Para finalizar, el congresista anticipo que existe la posibilidad que los dos grandes verdes dentro del Gobierno, Luis Eduardo Garzón, alto consejero, y Luis Eladio Pérez, embajador en Venezuela, le renuncien al presidente Santos para poder darle trámite a esta iniciativa.