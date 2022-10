Una odisea vivió mujer discapacitada al intentar llegar al aeropuerto Eldorado

ruedas que le facilitará el recorrido de un kilómetro. Lea la carta que envió a BLU y escuche su historia.

“Buenas tardes. Creo que seguramente lo que voy a escribir no tenga ningún eco, pero no me sentiría bien conmigo misma si no lo hiciera. Para ponerlos en antecedentes soy abogada, actualmente me desempeño como secretaria general de una importante empresa generadora de energía eléctrica. Estudié en uno de los mejores colegios de Bogotá, tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra por tres años, hablo tres idiomas, tengo un hijo maravilloso. Se preguntarán ustedes, ¿entonces de qué se puede quejar?

Pues bien, yo tengo una condición física que se denomina medicamente artrogriposis congénita, que básicamente significa que cuando nací mis piernas miraban para atrás, tenía luxación de caderas y en ese momento mis papás recibieron la noticia que probablemente no podría caminar. Sin embargo su inmenso amor y la dedicación de un gran ortopedista permitieron que tras una larga serie de cirugías, hoy en día aunque no doblo una rodilla y la otra solamente 45°, soy una persona independiente, que se vale por sí misma y que cojea (tengo un tumba’o único, podría decirse).

Aunque la artrogriposis no me impide caminar, con el paso del tiempo cada vez más he venido necesitando que el tema se me facilite, así que amo las rampas, las escaleras eléctricas, los ascensores, los parqueaderos para discapacitados, en fin todo aquello que me permite tener una mejor calidad de vida. Sin embargo odio los bolardos, los andenes altos y las personas (naturales y jurídicas por igual) que no tienen en cuenta las necesidades de los discapacitados físicos.

Como le digo a mis amigos, algún beneficio debe tener el problema de rodamientos. Así si ven algún día una mujer furiosa sacando a relucir su tarjeta profesional de abogada, peleando con el administrador de un club, centro comercial, supermercado, etc, al lado de los puestos de parqueo de discapacitados, esa probablemente sea yo. Me niego a creer que todas esas camionetas inmensas que se hacen en estos parqueaderos pertenezcan a discapacitados que no han puesto su sello en el carro o que la explosión demográfica sea tal que pertenezcan a por lo menos diez o quince mujeres embarazadas (en cuyo caso habría que llamar al Guiness World of Records porque habría algunas con gestaciones de más de 10 meses, años quizás).

Y sin embargo, mi denuncia de hoy no tiene nada que ver con los parqueaderos, solamente me pareció importante mencionarlo. Dentro de las tareas que mi cargo requiere, debo desplazarme fuera de Bogotá con cierta frecuencia. Hasta hace una semana, solamente lo había hecho tomando mis vuelos en el puente aéreo, en los cuales aunque el descenso de escaleras al salir del avión no es tan fácil, en términos generales los desplazamientos son manejables, aun para quienes tenemos dificultades para caminar. Hace una semana por algún motivo no fue posible conseguir tiquete por este terminal, así que inocentemente no puse ninguna objeción cuando me dijeron que tenía que salir por el terminal El Dorado, por muelle nacional, que como había oído en las noticias correspondía al antiguo aeropuerto.

Sin ninguna preparación adicional, concerté con mi mecánico que su taxi y conductor me recogieran con más de tres horas de antelación (como buena capricorniana soy extra puntual y además siempre me gusta curiosear la librería y tiendas del aeropuerto con tiempo). El día de mi viaje el señor me recogió muy temprano y cuando le comenté para donde iba me dijo “ay doña Claudia (a pesar de que me veo muy joven ya me dicen doña) espero que tenga mucho tiempo porque los carros no pueden llegar al terminal y hay que caminar muchísimo”. La ilusa de mi le dijo que no se preocupara que estaba segura que algo tenía que estar diseñado para que las personas discapacitadas pudiéramos llegar en carro o de alguna manera. Favor tener en cuenta que la palabra más importante de la anterior frase es ilusa.

Tras un viaje muy tranquilo incluso siendo Bogotá podría decir que sin trancones finalmente llegamos al flamante terminal nuevo del aeropuerto y nos acercamos a un policía bachiller y le expliqué la situación. Me dijo, “mi señora lo único que le puedo ofrecer es que su conductor deje parqueado el carro acá y que se baje para acercarse al mostrador de la aerolínea para que le suministren una silla de ruedas”. Dicho y hecho, el incauto conductor se apeó (nunca pensé que usaría este verbo en mi vida, mi profesora de español debe estar muy orgullosa) y convencidos todos, incluyendo al novato bachiller, de que sería cuestión de minutos y que aerolíneas tan importantes y un aeropuerto tan moderno tendría a mano la solución, creímos que sería un tema de cinco, máximo diez minutos. Efectivamente a los cinco minutos volvió el conductor para comentarme que le tocaba ir hasta el muelle nacional por una silla de ruedas porque (i) no había otra solución, no hay rampas, ascensores, bandas, nada, (ii) no había sillas de ruedas para pasar al área de vuelos nacionales y (iii) esas estaban allá. Conclusión, el señor demoró una media hora en volver.

Ya montada en mi nuevo vehículo empezamos el recorrido y entendí de que hablaban, es un trayecto de poco más de un kilómetro, que los ilusos administradores del aeropuerto pretenden que en un falso sentido del derecho a la igualdad y de una patria democrática, sean caminados por todos, niños, mujeres, adultos, adultos mayores, discapacitados cojos, discapacitados en sillas de ruedas, todos toditos todos.

Mi queja es esa, soy una voz sola en el bosque, pero estoy segura que muchas personas tienen que sufrir esto en peores condiciones. Yo habría podido caminar, me habría demorado una hora o más y me habría vuelto pedazos el pedazo de rodilla que aún me queda (lo irónico es que en el viaje me tronché la rodilla y me caí y hoy escribo con bastón, férula, voltaren y una autoestima que está ubicada en el sótano 4 de cualquier edificio) pero habría llegado. Mi conductor además de tener el estado físico del mejor de los atletas, es un alma de Dios que no me dejó botada sino que me colaboró, no tuve que dejarme ver de mis compañeros de viaje en esta situación, en fin. Pero me preguntaba mientras era empujada por una ágil trabajadora de la aerolínea, ¿cómo harán otras personas que no cuentan con la misma buena suerte?

Nadie es discapacitado por gusto, a ninguno le gusta hacer show, mucho menos ponerse en evidencia delante de todo el mundo, no tenemos privilegios, simplemente exigimos una calidad de vida. Pero eso parece no importarle a la mayoría. Señores, ustedes que hacen tantas campañas en favor de las minorías (afrodescendientes, mujeres, etc), ¿qué tal si juntos hacemos algo por los discapacitados físicos? ¿Ustedes han tratado de ponerse en los pies de un discapacitado en las graderías del Jorge Eliécer Gaitán o han tenido que pasar por alto ir a espectáculos porque no hay sillas en primera fila y el espacio entre fila y fila es tan pequeño que no hay posibilidad de sentarse? ¿O han tratado de cruzar una calle con un andén de 30 centímetros y tener que saltar al abismo para ello? La mejor, ¿con muchas ganas de hacer pipí (Zuleta dice que las cosas por su nombre) han preguntado a la camarera por el baño y los ha mirado con cara de a ver mi señora (nuevamente el apócope) en el segundo piso y han preferido tener una vejiga perdida y no caerse? ¿O que tal tratar de parquear entre dos camionetas Toyota en un club muy prestigioso cercano a la Av. Chile y que al preguntar al conductor de una de ellas si es discapacitado oír una respuesta como “Qué le importa gorda boba” (ah si porque olvidaba decir, yo soy gordita pero ese trauma lo podemos discutir en otra oportunidad)?. Esta es solo una invitación a que me ayuden así sea únicamente a despertar la curiosidad en la gente, quien quita de pronto un día no tengo que ser la loca que pelea en el parqueadero o mi próximo viaje nacional lo puedo hacer en la aerolínea que se me antoje y no verme limitada al Puente Aéreo, los milagros pueden ocurrir.

Muchas gracias al pobre asistente del asistente del asistente que de pronto tuvo la paciencia de leer esto.

Claudia Caballero