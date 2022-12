Una persona obtiene la mención "sexo neutro" en su estado civil en Francia

Ni hombre ni mujer, sino "sexo neutro": por primera vez en Francia, una persona sin aparato genital completo obtuvo que la Justicia la reconociera como tal en su estado civil, aunque la decisión fue apelada.



Considerado hasta el momento como un hombre, la persona obtuvo que un juez de paz de Tours (centro) incluyera la mención "sexo: neutro" en su estado civil, indicó el fiscal adjunto Joel Patard.



Se trata de la primera vez que una jurisdicción francesa autoriza a una persona a salir del sistema binario masculino/femenino.



"El sexo que [le] fue asignado al nacer resulta pura ficción (...) impuesta durante toda su existencia", escribió el magistrado, autor del fallo, citado por el diario 20Minutes. "No se trata de ninguna manera de reconocer la existencia de un 'tercer sexo' sino de tomar nota de la imposibilidad de adscribir al interesado a tal o tal sexo", añadió el magistrado.



Nacida, según su médico, con una "vagina rudimentaria", un "micropene" y sin testículos, la persona ha sufrido por el hecho de haber sido colocado en la casilla masculina desde su nacimiento, precisa 20 Minutes. "En la adolescencia comprendí que no era un chico. No tenía barba, no se reforzaban mis músculos...", confió esta persona, que tiene hoy 64 años y requirió anonimato, en una entrevista exclusiva del diario.



El individuo se había presentado a fines de junio ante la justicia para solicitar el cambio en el estado civil, según la fiscalía.



El fiscal precisó sin embargo que había apelado la decisión del 20 de agosto.



"Apelé el fallo, no por espíritu desenfrenado de oposición (...) sino simplemente para conocer la posición de otro nivel judicial, y también porque, por comprensible que sea, la solicitud no deja de contradecir el cuerpo legislativo y reglamentario actual", explicó.



"Tampoco estamos en el papel del legislador, como para crear una ley donde todavía no existe, o para modificarla en aspectos existentes", observó.



El fiscal admitió tras entrevistarse con el interesado que se trata de una persona que sufre. "Forma parte de situaciones minoritarias pero que ocurren, y con la que otra gente ha tenido que lidiar" durante su vida.



"Intenté ver cuáles podían ser las decisiones anteriores que pudieron haber sido pronunciadas sobre el tema, pero encontré muy pocas, por no decir ninguna" a nivel europeo, declaró.



El interesado relató a 20Minutes que los médicos a los 35 años le prescribieron testosterona. "Mi apariencia se masculinizó, fue un shock. No me reconocía. Eso me hizo tomar conciencia de que no era ni un hombre ni una mujer", relata, antes de denunciar "las mutilaciones", según él infligidas a los bebes intersexuados.



"Se intenta arbitrariamente escoger un sexo masculino o femenino, sin saber cómo van a evolucionar los niños (...) Yo soy la prueba de que se puede vivir con ambos sexos", explica.



Las personas intersexuadas presentan anomalías del sistema reproductor cuya frecuencia está mal evaluada pero que no necesariamente prejuzgan de su orientación sexual.



