Una USB, la 'prueba reina' contra fiscal supuestamente vinculada con paramilitares

Un anónimo enviado en 2013 al entonces vicefiscal Jorge Perdomo, que contenía una USB con más de 50 fotografías y documentos, fue la primera denuncia que se conoció en el ente investigador contra la fiscal de Justicia y Paz Hilda Janeth Niño.



Según la defensa de la fiscal, el exmagistrado Alfredo Gómez Quintero, estás pruebas no fueron tomadas en cuenta para la apertura de un proceso y hoy sí se convierten en una "prueba reina".



“Las pruebas anónimas no pueden ser el argumento principal para mantener detenida una persona. Son simple indicios que se alejan de la prueba legal, y en su momento no se dio trámite, ahora sí figuran en el proceso", señaló el abogado defensor.



"Esas grabaciones son interceptaciones ilegales. Por tanto, no son prueba para mantener este proceso, como sí lo quiere hacer la Fiscalía, aunque sea contrario al derecho penal”, agregó.



Para el Ministerio Público, no hay duda, aunque desde hace cuatro años el proceso no tuvo avances, que las pruebas demuestran su relación con los paramilitares.



"Es claro que la señora Niño Farfán, mantiene vínculos permanentes con personas al margen de la ley", señaló el delegado de la Procuraduría.



Finalmente, la fiscal Niño reveló que teme por su vida al señalar que todos esos anónimos solo buscaban afectar su trabajo.



"Yo más que amigos, solo he hecho enemigos, por qué el trabajo sucio es lo que hago dentro de la unidad de justicia transicional".



Este viernes se definirá si la fiscal, su esposo, y otras dos personas son enviadas a prisión por sus vínculos con paramilitares. Mientras en la Fiscalía no se descarta iniciar un proceso para investigar por qué no se dio trámite a la denuncia desde el primer momento que llegó al ente investigador.



