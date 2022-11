Unidad de Víctimas establecerá número exiliados en el exterior por conflicto

Por falta de información y coordinación con las víctimas que se encuentran exiliadas en el exterior por causa del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas cree que los colombianos que se encuentran fuera del país podrían ser más de lo que tienen en el registro único de la entidad; de hecho, la Defensoría del Pueblo habla de más de un millón.



“El registro nos daba 13 mil víctimas en el exterior, pero la Acnur y la Defensoría nos hablan de un sub-registro de víctimas que no se han identificado o no se han inscritos entonces en esos estamos trabajando”, sostuvo Ana María Almario, subdirectora de Participación de la Unidad de Víctimas.



Los representantes de los exiliados en el exterior por causa del conflicto armado, va a permitir a la Unidad verificar el número de víctimas.



“Lo que nos va a permitir retos frente al diálogo, porque no teníamos diálogo con las víctimas del exterior”, explicó.



Dijo que para participar de la mesa de victimas del exterior es necesario que haga parte de una organización en relación a personas que hayan salido por causa de conflicto.