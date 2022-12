Unidad de Víctimas pide a Farc rectificar listado de bienes

Ante la polémica por algunos bienes reportados, como sal de frutas o exprimidores de limón, la directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, le pidió a las Farc que rectifiquen el listado de bienes y que den fiel cumplimiento a los acuerdos de La Habana.

Publicidad

Asimismo, la funcionaria reconoció que se sintió ofendida al ver la lista.

"Me parece que las Farc en esto no fueron lo suficientemente consideradas con este país. Este país necesita recuperar la confianza y ellos necesitan que Colombia los reciba y los acepte. Un comportamiento de esta naturaleza no ayuda propiamente a esto", señaló.

Publicidad

Sin embargo, insistió en que tiene la esperanza de que las Farc cumplirán su palabra y dijo que este es el único gobierno que ha reconocido a las víctimas del conflicto.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.