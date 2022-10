Unión Europea celebró liberación de Odín Sánchez

En diálogo con BLU Radio el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, celebró la liberación del excongresista Odín Sánchez por parte del ELN.

"Me da mucho gusto saber que hayan liberado a Odín Sánchez, he entendido que su liberación era condición para el inicio de negociaciones entre el gobierno y el ELN y me da mucho gusto saber que esas negociaciones se han logrado y que han comenzado", dijo.

Según Gilmore no hay tiempo que perder y el gobierno debe exigir la liberación de los secuestrados tan pronto inicie la fase pública.

"Definitivamente pienso que todos los secuestrados deberían ser liberados.Y lo creo porque el secuestro de las personas es básicamente una violación a sus derechos humanos y eso no se puede permitir", reprochó.

Gilmore se pronunció sobre el anuncio de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, quien reveló que hará un estudio de los acuerdos de paz para evaluar el respaldo.

"Nadie le ha dicho nada a la Unión Europea de parte de los Estados Unidos en el sentido de que haya cambiado algo con el proceso de paz en Colombia", señaló.

Expresó su interés en que Estados Unidos siga acompañando los procesos de paz en el país."

No es inusual que un nuevo gobierno reevalúe los acuerdos y los compromisos que se han hecho, pero espero que podamos seguir continuando cooperando con los Estados Unidos", concluyó.

Escuche en este audio más información sobre:

-Odín Sánchez pide al ELN que si tiene más secuestrados los entregue y dijo que esa guerrilla solo sabe en donde tienen al médico Edgar Torres Prestán secuestrado en septiembre de 2013.-La familia del soldado Fredy Moreno ha pedido que hasta que el ELN no lo libere, no se inicie una mesa formal de negociación.

-BLU Radio conoció la decisión de 125 páginas en la que la Fiscalía declaró como delito de lesa humanidad la financiación de empresas bananeras a los grupos paramilitares entre los años 1996 y 2004, en la región del Urabá.

-El Presidente del Congreso se comprometió a legislar para definir el futuro de las corridas de toros.

-Finalizó el desplazamiento de guerrilleros a las cinco zonas veredales transitorias en Antioquia, El gobernador advirtió que en las zonas dejadas por el grupo guerrillero en el occidente ya hay presencia de Bacrim.

-Una escuela de Miami Dade fue evacuada en la mañana de hoy por una llamada de amenaza de bomba.

-Colombia Sub20 complicó su clasificación al mundial de Corea del Sur tras perder contra Argentina en Quito, cuál fue el marcador.

-Fenalco cuestiona fuertemente medidas del día sin carro, señala que no tiene utilidad para la movilidad y el medio ambiente y por el contrario afecta comercio.

-A esta hora les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá