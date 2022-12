UNP adjudicará contratos por más de 270 mil millones de pesos

Cinco empresas presentaron propuestas para el alquiler de vehículos blindados y fueron recibidas cuatro propuestas de igual número de oferentes para los contratos de arrendamiento de vehículos convencionales.



Sin embargo, 2 de las empresas que tienen alta probabilidad de quedarse con una parte de estos millonarios contratos, estaría involucradas con el "cartel de vigilancia". (Lea también: Fiscalía imputa cargos a 16 personas por cartel de empresas de vigilancia )



De acuerdo con el Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego mora, estas empresas serían Security Rent Ltda y Car Rent Colombia SAS. Dentro de la primera y según los registros de la Cámara de Comercio, figurarían como socias capitalistas dos familiares de Jorge Arturo Moreno, quien fue denunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio y por la Fiscalía por presuntamente ser la cabeza de este cartel que engañaba al Estado en procesos licitatorios.



En cuanto a Car Rent Colombia, SAS, quien figura como representante legal suplente es también familiar de Moreno. Sin embargo, a pesar de la investigación que cursa en la actualidad, estas empresas no tienen inhabilidades y pueden seguir licitando con el Estado, advirtió Mora. (Lea también: Jorge Arturo Moreno, involucrado en cartel de licitaciones de seguridad privada )



El director de la UNP dijo, sin embargo, que estas empresas no se van a quedar con la licitación completa de 1200 vehículos blindados. Indicó que este proceso de arrendamiento significará un ahorro para el Estado de 39 mil millones de pesos.



Cabe anotar que a la fecha no hay sanciones ni condenas contra las 8 empresas y 32 personas implicadas en este cartel.