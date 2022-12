Uribe confirma que la anunciada resistencia civil comienza este fin de semana

Álvaro Uribe, expresidente de la República y actual senador por el Centro Democrático, confirmó en entrevista con Blu Radio que desde este sábado 4 de junio comenzarán a recoger firmas pidiendo, entre otras cosas, la renuncia del presidente Juan Manuel Santos.



Según Uribe, esa es solo una de las peticiones que recoge “la voluntad del pueblo”.

“Eso lo han preparado muchas personas, compañeros del Centro Democrático y otras personas, ciudadanos a quienes no les gusta mi persona pero se identifican con esto”, dijo Uribe.



“Uno de los puntos pide la renuncia del presidente Santos si no le garantiza al país los mínimos democráticos en el acuerdo con las Farc”, agregó.



Sin embargo, la ‘firmatón’ será simbólica, pues la Constitución nacional no avala la revocatoria de un presidente por medio de firmas.



La firma también implicará un apoyo a la petición del uribismo de “un alivio judicial a las Fueras Armadas y sin que los pongan igual que al terrorismo”.

Sobre la posibilidad de una reunión con el máximo líder de las Farc Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’, Uribe no contestó concretamente pero explicó que actualmente no le interesa, pues ya ha expuesto sus opiniones y no han sido tenidas en cuenta.



“En el Centro Democrático todas nuestras observaciones han sido expuestas (…) cuando uno oye a De la Calle, ya todo está consumado, no hay nada que hacer, por eso el doctor De la Calle justifica convertir a las Farc a constituyente”, finalizó.