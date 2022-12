Uribe debió declararse impedido en obras que favorecían al Ubérrimo: Kalmanovitz

por la columna escrita en El Espectador en la que Kalmanovitz asegura que Álvaro Uribe se vio beneficiado de obras construidas por el gobierno.

El economista aseguró que “yo nunca dije nada que no se conociera, esas cosas ya las había dicho la Contraloría, yo solo cité para mi columna”, al referirse a las obras de drenaje construidas por el Estado que beneficiaron al Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe.

“Yo no soy mentiroso, yo me basé en algo ya existente para hablar en mi columna, en el informe de la Contraloría se nombra Uribe y yo solo pregunté ¿por qué no se declaró impedido sabiendo que lo podía beneficiar?”, puntualizó Kalmanovitz.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe trinó varias veces sobre el tema y aseguró que:

“Kalmanowitz no mienta, informe Contraloría reconoce que mi familia y yo pagamos la tasa de mantenimiento de drenajes a pesar de inundaciones (…) nuestra empresa agropecuaria es honorable y licita, no tenemos testaferros y defiendo la empresa privada que usted odia (…) mi familia y yo pagamos tasa de mantenimiento de canales a pesar de inundaciones y no favorezco contratos (…) Increíble, Kalmanowitz, altar de la ciencia, también ha aprendido a mentir”.