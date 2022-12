¿Usa el celular mientras conduce? Este impresionante video lo hará reflexionar

Un video lanzado por la firma de telecomunicaciones AT&T se ha convertido en viral, con cerca de cuatro millones y medio de visitas en menos de un mes. El motivo: el contenido es un conmovedor mensaje para crear conciencia sobre el riesgo que implica atender redes sociales o hablar por celular mientras se conduce.

El video es denominado 'Close To Home, It can Wait' ("Ningún mensaje vale una vida. Puede esperar") y muestra en una historia cómo la vida de seis personas cambia radicalmente por la desatención de una de ellas.

En la historia, una mujer viaja con su hija en su carro, pero de baja un segundo la mirada para ver su celular ocasionando un impresionante accidente que termina afectando a los protagonistas de la historia.

Las imágenes tienen una duración de algo más de 3 minutos y terminan afirmando que ningún post en redes sociales, ningún mensaje en WhatsApp, ni ninguna selfie, vale lo que es una vida.