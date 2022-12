Usuarios de Metrolínea no aceptan propuesta de buses con 70% de ocupación

La propuesta que hizo el Ministerio de Transporte de aumentar de manera gradual y hasta un 70% la ocupación de los sistemas de transporte masivo en todo el país no fue bien recibida por parte de los usuarios de Metrolínea en Bucaramanga porque esto aumentaría rápidamente el congio de COVID-19.

“Yo no tomo muy a menudo el Metrolínea pero la verdad es que los buses van muy llenos y si ahora le van a subir más gente eso va aumentar el contagio, es decir, no aceptamos eso, cómo se les ocurre si el problema es el distanciamiento y eso no se cumple”, dijo Cristina Uribe, una de las pasajeras de Metrolínea.

Publicidad

Así mismo personas de la tercera edad explicaron que no hay personas garantizando que se use el gel antibacterial, ni la distancia en los articulados.

“No estoy de acuerdo porque todos los días aumenta la cantidad de muertos de contagiados y más en estos momento se está prestando un mal servicio. Además hay necesidad de aumentar el parque auto motor porque esos buses son demasiado antiguos, y los protocolos de seguridad no se están cumpliendo, en ninguna de las estaciones usted ve que instalen el gel ni nadie está pendiente de esa cuestión”, explicó Eduardo González, usuario de Metrolínea.

Publicidad

Por su parte la señora Marina Mendoza, también usuaria de Metrolínea, explicó que “es bueno y malo, bueno porque hay mucha gente que se va poder movilizar en los buses y eso es bueno pero es malo porque los buses van estar más llenos y de por sí ya vienen llenos, eso en realidad nunca se ha cumplido”.

Publicidad