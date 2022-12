Valoro y respeto a la mujer; frase fue una laguna mental: concejal Ramón Cardona

El concejal de Santa Rosa de Cabal Ramón Cardona aceptó en los micrófonos de BLU Radio que cometió un error al decir que las leyes son para violarlas, como las mujeres.



Según el cabildante, no debió emitir esa frase en medio de la sesión y manifestó que en realidad lo que él quería decir era que la ley no puede seguir burlándose.



“Yo les dije que las leyes de este país se hicieron para pasárselas por la galleta. Lastimosamente yo cometí ese error. Yo valoro y respeto a la mujer, jamás he tenido un antecedente con ellas”, expresó.



Además, expresó que está dispuesto a pedir excusas públicas porque, según dijo la frase fue desafortunada.



Cardona enfatizó que su intención no fue otra que transmitir el mensaje de que las leyes, como las mujeres, hay que respetarlas.



“Soy consciente de que cometí un error y quiero pedir perdón a la opinión pública”, manifestó tras indicar que la frase fue un lapsus y que no lo hizo con mala intención.



“Fue una laguna mental”, puntualizó.



“La ley es pa’ cumplirla. Hay un refrán popular que dice que la ley es como las mujeres, se hizo para violarla, pero nosotros no podemos pasarnos por encima de la ley”, fue la frase que dijo el concejal, un hecho que causó indignación en las redes sociales.



