Van 200 inundaciones y deslizamientos en el país, además de la tragedia de Mocoa

Desde Caquetá el presidente Juan Manuel Santos anunció que en el país se han registrado 200 inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos sin contar la tragedia natural en Mocoa.



"Se han afectado 159 municipios, más de 5 mil familias, se han destruido más de 280 viviendas, 2700 averiadas, se han afectado 64 vías, 21 puentes vehiculares y 19 puentes peatonales", reveló el mandatario.



En Caquetá asistió a un comité nacional de riesgo y anunció que allí no hay puntos críticos que generen alertas y que el río Hacha pasó de tener una alerta roja a naranja.



El jefe de Estado les pidió a los colombianos ignorar las cadenas que circulan sobre falsas alertas por tragedias naturales.



"Se están presentando en forma irresponsable y creciente amenazas supuestas que se transmiten a través de las redes sociales que generan pánico, muchas veces en la población que no tienen ningún asidero. No les paren bolas a esas amenazas, a esas informaciones, lo importante es estar pendientes de las informaciones oficiales", advirtió.