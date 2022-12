Van 77 conductores sorprendidos en estado de embriaguez en el puente festivo

Desde el 23 de diciembre la Policía de Tránsito lanzó “escuadrones antiembriaguez” que hasta las 6:00 p.m. de este sábado han detectado 434 conductores ebrios, 77 de los cuales solo en lo que va del puente festivo de Reyes.



Han sido sancionados 1.378 conductores por infracciones en carretera, 217 de ellos motociclistas, 57 por adelantar en zona prohibida y 60 por transporte pirata. Se han practicado 1.549 pruebas de embriaguez que dejaron la sanción de 77 conductores ebrios.





La estrategia antiborrachos al volante consiste en patrullas en escenarios de rumba, centros comerciales y zonas residenciales buscando conductores ebrios.



En Bogotá van 76 sancionados, en Barranquilla 54, en Cúcuta 34, en Antioquia 22, en Popayán 19 y en Ibagué 19.



“En 2016, la Policía de Tránsito sancionó 26.357 conductores, esto significa de manera general cada día fueron sorprendidos en Colombia en promedio 72 conductores ebrios al volante. Este trabajo de control potenció de manera sostenida la prevención de la accidentalidad, toda vez que un conductor embriagado tiene 140 veces más posibilidades de accidentarse que un conductor en condiciones normales”, explicó la entidad en un comunicado.



En términos de accidentalidad, los siniestros bajaron un 79% pasando de 144 hechos el año anterior a 31 este año, no obstante, es lamentable que 5 personas hayan muerto (el año pasado fueron 25) es decir hubo una disminución del 80 % en muertos. En cuanto a heridos se trata, se han presentado 43.



Durante el puente festivo hemos sancionado a 77 personas por conducir en estado de embriaguez. Controles garantizan integridad de viajeros. — Ramiro Castrillon (@Grlcastrillon) January 7, 2017

-La Comisión de Monitoreo y Verificación de las zonas veredales espera que la ONU tome las decisiones correspondientes por el nuevo caso de fotografías que revelan que miembros del organismo internacional habrían festejado con guerrilleros el pasado 31 de diciembre, en otro campamento de las Farc en el Cauca.



-El director ejecutivo de la asociación de municipios del norte del Cauca, indicó que no le ve inconveniente a que miembros de la ONU, hallan pasado un rato de celebración con guerrilleros del bloque occidental de las Farc, el pasado 31 de diciembre en la Elvira zona de pre concentración.



-En completa calma avanza el proceso de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el departamento del Meta, las Autoridades entregaron un parte de tranquilidad.



-Más de una docena de conductores han sido sancionados en los diferentes puntos de control vial de la Policía de Tránsito por conducir en estado de embriaguez. La Policía reporta normalidad en las carreteras del departamento de Santander.



-Fue reabierto un carril de la vía que de Santa Fe de Antioquia conduce a Urabá, después del deslizamiento en el sector El cativo que mantuvo cerrada la vía durante las primeras horas de la mañana. Este paso controlado a un carril se suma al cierre de la autopista Medellín - Bogotá.



-Un ciclista muerto deja un accidente de tránsito en carreteras de Cundinamarca.



-Con aeronaves de vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea Colombiana, serán monitoreadas las principales vías de los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar con el objetivo de garantizar la seguridad durante el primer puente festivo del 2017.



-Incomunicados se encuentran los municipios de vía Villahermosa y Líbano en el Tolima como consecuencia de un derrumbe.



-Una menor de tan sólo 11 meses es la nueva víctima de la desnutrición en La Guajira durante este 2017.



-En Armenia, la Policía y el CTI de Fiscalía, en la búsqueda de una joven de 15 años que padece esquizofrenia y está desaparecida desde este viernes.



-Los gremios económicos de Norte de Santander esperan que una de las alternativas que permita reactivar el paso de carros por los puentes internacionales sea la venta de gasolina directa entre Venezuela y Colombia y no la venta en pesos en las estaciones de servicio venezolanas.



-Entre 100 mil y 150 mil firmas se pretenden obtener en Cartagena para revocarle el mandato al alcalde de esa ciudad a Manuel Vicente Duque.



-Fue herido de bala un oficial del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, México, las autoridades de la Florida confirmaron que el asesino de 5 personas en el aeropuerto de Fort Lauderdale.



-James Rodríguez jugó 45 minutos en la goleada del Real Madrid al Granada. En el Rally Dakar se canceló la sexta etapa por mal clima, y Millonarios no descarta la llegada de más jugadores.