Vargas Lleras no tuvo que ver con proyecto para unificar periodos: directora Asocapitales

La directora de Asocapitales, Luz María Zapata, dijo en BLU Radio que su esposo, el ex vicepresidente Germán Vargas, no tuvo nada que ver con el proyecto para unificar periodos de alcaldes y gobernadores y que se hundió el martes en la plenaria de la Cámara de Representantes.

“Yo, como directora, de Asocapitales no tengo la menor idea (de lo que el piensa sobre el proyecto) y nunca le consulté nada”, dijo, tras señalar que no sabe cómo votó el partido Cambio Radical.



Cabe resaltar que la mayoría de congresistas están de acuerdo con la unificación de periodos, pero no con la extensión del mandato de los actuales alcaldes y gobernadores, lo que significó el punto de quiebre de la iniciativa para que se hundiera.



La ponencia de archivo que triunfó en segundo debate fue radicada por Juanita Goebertus, de Alianza Verde; Germán Navas, del Polo y Marcos Calarcá, de la Farc.

