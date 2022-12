Vaticano desmiente que el papa Francisco tenga un tumor en el cerebro

El Vaticano desmintió firmemente el miércoles una información de prensa según la cual se habría descubierto hace unos meses que el papa Francisco tiene un pequeño "tumor curable" en el cerebro.



"La difusión de noticias infundadas es gravemente irresponsable y no merece atención", dijo el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi.



Según el Quotidiano Nazionale (QN), "una pequeña sombra" fue detectada en un examen médico del papa, efectuado hace siete meses por un especialistas japonés, el profesor Takanori Fukushima, en la clínica San Rossore di Barbaricina, cerca de Pisa.



El profesor habría considerado inútil hacer una operación, considerando que el tumor era benigno, según QN. (Vea también: El papa pide perdón en nombre de la Iglesia por los escándalos recientes )



Pese al desmentido del Vaticano, el director del diario Quotidiano Nazionale, Andrea Cangini reafirmó la veracidad de la información.



"El desmentido era esperado y es comprensible. Hemos retenido esa información durante mucho tiempo para efectuar verificaciones. No tenemos ninguna duda de que sea cierta", dijo Cangini.



El papa Francisco, de 78 años, desborda de actividad aunque por momentos muestra señales de fatiga y ha anulado algunos compromisos a último momento. (Lea aquí: Papa Francisco defiende a la familia tradicional al abrir el sínodo )



En recientes entrevistas, Francisco habló de que no tiene mucho tiempo de vida por delante, pero nunca habló de que sufriera una enfermedad.



En varias ocasiones dijo que los viajes oficiales lo cansaban, pero está preparando una gira de cinco días en África a fines de noviembre con una agenda muy cargada.



En su juventud, Francisco sufrió la ablación de una parte del pulmón derecho. AFP