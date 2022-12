Veeduría revela irregularidades en contrato de máquina tapa huecos

La veedora distrital, Adriana Córdoba, explicó que en el contrato para la máquina tapa-huecos que prometió el alcalde Gustavo Petro debió hacerse por licitación pública y no de manera directa.

La razón que da la Veeduría Distrital para decir eso es que este contrato no es de transferencia de ciencia y tecnología, tal como lo afirman ambas partes y como quedó firmado en el contrato, sino es un contrato de obra”, aseguró.

Agregó que a pesar de que han pasado casi dos meses desde la inauguración de la máquina, que se hizo en la calle 134 con carrera 10, y nadie la ha visto trabajar.

Una de las razones que da es que no se ha podido consolidar este contrato porque la empresa no ha podido encontrar una aseguradora porque el patrimonio que tiene esta empresa no llega ni siquiera a la mitad de los más 11 mil millones por los cuales se firmó el contrato.