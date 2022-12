Venezuela quiere seguir sumando en la Copa América ante Perú

El seleccionador venezolano, Noel Sanvicente, elogió en rueda de prensa el fútbol de Perú, su segundo rival en la Copa América, y apuntó que el partido de este jueves será difícil para ambos, pero que todo puede pasar porque en Sudamérica cualquiera le gana a cualquiera. (Lea también: Venezuela venció por primera vez a Colombia en una Copa América )



El 'Chita' no aceptó ser favorito frente al conjunto incaico por haberle ganado por 0-1 a Colombia en el arranque del grupo C de la Copa América 2015.



"Ahora en Sudamérica cualquiera le gana a cualquiera. Aparte de Argentina y Brasil, cuyas individualidades destacan más, el fútbol del resto, para mí, pasa más por lo colectivo".



"Conocemos muy bien a la selección de Perú. Tiene jugadores rápidos y habilidosos, no hay que darles espacios y por lo que hemos vivido antes será un partido intenso, vibrante, que será difícil para ellos y para nosotros", expresó Sanvicente.



Sobre el viento que hace en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso indicó que no le preocupa. "En Maracaibo estamos acostumbrados a jugar así y el viento será igual para ambos".



De su equipo manifestó que espera un mayor acoplamiento y tome más confianza para el duelo de mañana.



"Lo dije desde la primera fecha, tengo un equipo con experiencia, que lleva mucho tiempo junto, que tiene jerarquía, pero eso hay que demostrarlo dentro de la cancha".



El centrocampista Juan Arango señaló que deben cortar el circuito peruano en el mediocampo. "Tenemos que cerrar los espacios y atacarlos apenas tengamos la pelota".



Mientras que el mediocentro Tomás Rincón manifestó: "Respetamos a Perú, pero jugaremos este partido como una final. Nosotros para poder ilusionarnos en clasificar como primeros y ellos para seguir con opciones de avanzar en la Copa".



EFE