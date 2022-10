Venta de Cafesalud no será tan fácil: ACEMI

Según el Gobierno Nacional, la venta de Cafesalud se realizará el 12 de mayo y actualmente se cumple con el cronograma establecido, lo que permitirá poder mejorar el servicio de salud del país, pero los gremios de EPS no lo ven tan fácil y consideran que la venta de la mayor EPS del país no será tan fácil.



“Yo no sé si la venta vaya a ser posible, es muy difícil vender cafesalud, el gobierno deberá buscar otras soluciones: Plan B o Plan C, pero lo claro es que lo de cafesalud tiene que ser solucionado antes de terminar este semestre”, señaló Jaime Arias, presidente de ACEMI.



“No se sabe que hay por dentro de cafesalud porque no se sabe cuál es la deuda Porque algunas hablan de 600000 millones otros hablan de un billón y así ningún comprador serio se puede acercar sin saber qué hay detrás”, agregó Arias.



Actualmente son ocho las empresas que se encuentran en el proceso de venta de Cafesalud. Hoy estos interesados están en base de datos para realizar una propuesta económica.