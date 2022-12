Venta de ETB no debe ser debate político sino una decisión de ciudad: Distrito

Uribe señaló que es el momento indicado para realizar un debate de cara a lo que le conviene a la ciudad e indicó que esto no puede quedarse en un debate político.



“En primer lugar es una propuesta que se presenta al Concejo de Bogotá, por una parte para la financiación del plan de desarrollo y por otro lado invitación y reflexión de un debate que es necesario (…) Cómo conservamos mejor el patrimonio público, en una empresa de teléfonos o en una serie de inversiones sociales y de infraestructura que le sirven a la ciudad”, dijo Uribe.

El funcionario de Peñalosa aseguró que actualmente la ETB no está en la capacidad de competir mano a mano con las empresas que brindan servicios similares y que para lograrlo sería necesario una inversión millonaria.



“Está en un mercado de alta competencia, la ETB tendría que hacer unas inversiones millonarias para mantener el mercado que tiene (…) No es un mal negocio, el gerente que escogió el alcalde es un buen gerente y fue seleccionado para mejorar el valor, vamos a buscar vender la ETB al mejor valor posible, no estamos planteando ni regalarla ni desbaratarla”, agregó Uribe.



Uribe indicó que la compañía ha perdido valor y no migró oportunamente a los servicios que hpy en día demanda la población como telefonía móvil, datos, etc., loque no le permitiría mantenerse vigente con el paso del tiempo.



“El distrito le debe apostar a tener una empresa competitiva o con esos recueros se puede hacer unas inversiones que social y económicamente le pueden generar mucho más, este debate no es ideológico ni político, debemos tomar como ciudad la mejor decisión (…) hace unos años la empresa costaba 1800 millones de dólares y hoy 680 millones de dólares”, afirmó.

Por su parte, Rafael Orduz, presidente de la ETB entre 2004 y 2008, aseguró que efectivamente la ETB no tiene la ‘caja menor’ ni la pericia tecnológica que ofrecen actualmente los competidores, situación que haría viable la venta de este activo de la capital.



Orduz indicó que no todo tiene que ser “blanco o negro” y señaló que el proyecto de acuerdo puede establecer que se venda solo una parte de la compañía y que el Distrito pase a ser un accionista minoritario en una alianza con compañías que tengan la ‘caja’ necesaria y la experiencia en tecnología que puedan repotenciar la ETB.