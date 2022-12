Verificamos si diagnostico correspondía a condición de paciente: SuperSalud

El superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, dijo en BLU Radio que en este momento la SuperSalud está investigando el caso de un paciente que murió en Bogotá mientras esperaba en la sala de urgencias del Hospital San Ignacio en Bogotá.



“Vamos a verificar por qué no lo recibieron en la Clínica de Colsubsidio y en la Marly y los hechos que finalmente pasaron en la San Ignacio”, expresó.



Agregó que el paciente fue clasificado como no atención prioritaria y que lo que hará el organismo es verificar si el diagnóstico correspondía a la situación del paciente.



En ese sentido, el funcionario dijo que la atención no debe ser por orden de llegada, sino por el grado de emergencia.