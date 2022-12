Versiones encontradas en caso de menor que se había reportado como desaparecida

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, anunció que investigarán por qué motivo se perdió el control de la menor de 4 años que se había reportado como desaparecida en Bogotá y apareció este jueves dentro del bus escolar, en donde al parecer se había quedado dormida. (Lea también: Raptan niña de 4 años en Suba, noroccidente de Bogotá ).



“Ayer se señaló que una persona la habría recogido y hoy la niña le expresa a sus padres que eso no sucedió. El haber hallado esta mañana dentro del bus a la niña daría para presumir que siempre estuvo dentro del articulado. No podemos ser tan ingenuos de ir a pensar que eso ocurrió así”.



“La investigación debe estar orientada a tratar de conocer el minuto a minuto del tiempo en que la niña no estuvo ni bajo la custodia de sus padres ni del colegio”, agregó. (Lea también: Niña desaparecida pasó toda la noche en bus escolar: Policía )



En cuanto al testimonio de la monitora del bus escolar, quien manifestó que a la niña la raptaron, Palomino dijo que con el hallazgo de la menor esa hipótesis podría ser controvertible. Sin embargo, expresó que se investigará a toda la cadena alrededor de Valentina Parra para esclarecer qué pasó. La menor no presenta signos de violencia ni abuso sexual.



El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que la única responsabilidad en este momento la tienen las directivas de la institución.



Por su parte, una de las maestras del jardín Los Auces, ubicado en la localidad de Suba, le aseguró a Blu Radio que ella revisó al bus al percatarse que la niña no estaba en la fila con sus otros compañeros y no encontró nada. Por esa razón, ella reportó a la menor como desaparecida.



Finalmente, el conductor del bus, identificado como José Norberto Guarín, aseguró que solo vio a la niña esta mañana cuando se subió al bus y la menor temblaba de frío.