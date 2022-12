Versiones encontradas entre Gobierno y Farc por captura de guerrilleros

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió a la afirmación de Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’ sobre los guerrilleros capturados en El Bagre.



El ministro fue contundente al decir que los capturados estaban delinquiendo cuando se llevó a cabo la operación de la fuerza pública.



“Se persiguió a un grupo de personas que estaban delinquiendo, como les he dicho, cuando encontremos personas delinquiendo no les vamos a preguntar de dónde son, si de las Farc o del ELN, el delito se seguirá persiguiendo independientemente quién lo esté cometiendo o a nombre de qué organización”, explicó el ministro Villegas.



Sin embargo, aseguró que con el Ejército se harán las verificaciones pertinentes para evitar cualquier tipo de error.



Cabe recordar que según denunció ‘Timochenko’, dos de los cinco capturados pertenecían a las Farc y se estaban desplazando a una zona de concentración.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La canciller María Ángela Holguín confirmó que se están haciendo todos los esfuerzos para que la firma de paz sea en la sede de Naciones Unidas.



-El diario The Washington Post asegura que el gobierno de Barack Obama no liberará a alias Simón Trinidad pero sí podrían mejorar sus condiciones de reclusión.



-La Defensoría del Pueblo denunció que desde el pasado viernes más de 45 familias han sido desplazadas por enfrentamientos entre el Ejército y el ELN.



-La Superintendencia de Sociedades recuperó más de 7.6 millones de dólares, en una cuenta de Curazao, para la reparación de las víctimas de Interbolsa.



-La Policía ya tiene los retratos hablados de los delincuentes que atracaron al cantante Julio Nava y a su familia en la zona rural de Cali.



-Venezuela fue el primer país que recibió a Juan Gabriel como toda una celebridad. El Divo de Juárez siempre contó entre sus anécdotas que la primera vez que se subió a un avión fue con destino a Caracas.



-A partir de este lunes las autoridades en Barranquilla instalarán puestos de mando con miras al partido del próximo jueves entre la selección Colombia - Venezuela.



-Hay nueva reunión a esta hora entre el Ministerio de Hacienda y el alcalde de Bogotá para evaluar la financiación del metro.



-La Policía rescató a una menor que llevaba un mes y medio secuestrada por un grupo que llamado Los Taquilleros, que le exigía a la mamá de la niña 500 mil pesos por no maltratarla ni prostituirla.



