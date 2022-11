Versiones encontradas sobre fatal accidente de Martín Elías

Hernando ‘Nando’ Quintero , quien manejaba la camioneta en que se accidentó Martín Elías, negó que fueran a alta velocidad y dijo que esa no fue la causa del siniestro.



“Eso es totalmente mentira. Esa vía muchas veces la he cogido y he visto que es de muchos baches, mucho hundimiento en la carretera. No puede andar uno a 220 km/h”, dijo Quintero.



Sin embargo, Alex Ramírez, asistente del cantautor, indicó que la velocidad a la que viajaban era alrededor de 170 km/h. “Cuando se nos atravesaron dos tipos en una moto borrachos y Martín le dijo al chófer ‘ojo, la moto’, cuando el muchacho perdió el control de la camioneta. Fui a buscar a Martín, ya Martín no estaba en el carro, salió expulsado del carro”, aseguró.



Entre tanto, autoridades intentan esclarecer el motivo del accidente y este domingo cientos de personas le dan el último adiós al artista en el parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar, donde permanecen sus restos en cámara ardiente.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, negó traslado de expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo al Centro de Estudios de la Policía Nacional.



-El ministro del Interior se refirió a la reunión entre expresidentes Uribe y Pastrana, con Donald Trump.



-Las autoridades en Santander confirman que el desbordamiento del río Charta afectó un puente en ese departamento.



-Presidente turco llamó al primer ministro, para felicitarlo por los resultados del referéndum constitucional al considerar que había ganado el SÍ a la reforma.



-Inicia la jornada dominical de la fecha 13 de la Liga, con el partido Equidad y Tigres. Blu Radio transmitirá el juego de América ante Envigado.