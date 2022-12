Viaje de congresistas no estaba sujeto a aprobación de acto legislativo: Cristo

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en BLU Radio que el viaje de congresistas a La Habana no estaba sujeta a que el Acto Legislativo para la Paz estuviera aprobado.



“La idea era comenzar las discusiones del Acto Legislativo en plenaria el martes pasado y avanzar en la discusión, no había que de tenerlo aprobado ayer. Ese no es un proyecto cualquiera para aprobarlo una tarde”, dijo.



Además, explicó que la fecha en el calendario del viaje de los congresistas a la La Habana tampoco estaba sujeto al trámite del proyecto. (Lea además: Congresistas viajan a La Habana para explicar trámites del Acto Legislativo )



Sin embargo, dijo que hay algunas inquietudes sobre cómo funcionará la comisión legislativa, de las cuales dijo son completamente válidas.



El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que esta semana una delegación del Congreso de la República se desplazará a La Habana, con el fin de explicar los trámites que se llevan a cabo en el Legislativo con relación al proceso de paz. (Vea aquí: Fue radicada la ponencia del Acto Legislativo para la Paz )



“Va a viajar una delegación de congresistas, el día de mañana, pasado mañana, a La Habana, senadores y representantes. Y van con un propósito: explicar lo que está sucediendo en el Congreso en materia del fin del conflicto, en materia del proceso de paz, de las reformas que se están tramitando y los propósitos de esas reformas”.