Viaje de oficiales de FF.MM. a Cuba abre nuevo debate sobre cese bilateral

El ministro de Defensa durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel Silva, aseguró que la decisión del presidente Juan Manuel Santos de enviar cinco altos miembros de la Fuerzas Militares a evaluar la posibilidad de un cese al fuego bilateral con las Farc, es adecuada y necesaria.



“La única forma en que se puede definir un conflicto es que realmente los que saben de las armas, de cómo se manejan y cómo se eliminan, estén presentes en la mesa, en ese sentido comparto totalmente la decisión del presidente Juan Manuel Santos de enviar altos uniformados a La Habana”, manifestó Silva.



Por su parte, la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, se mostró en contra de enviar generales de las Fuerzas Militares a La Habana y dijo que el cese bilateral al fuego con las Farc solo se debe debatir cuando se haya decidido el sitio en el que la guerrilla se concentre.



“Los generales activos no van a negociar, no pueden negociar, me parece que ese viaje en este momento es prematuro tanto para la opinión pública como para las propias Fuerzas Militares. El cese bilateral en este momento sería inconveniente”, dijo la excandidata presidencial.



Finalmente, el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro, coincidió con Marta Lucía Ramírez en que no es responsabilidad de las Fuerzas Militares no pueden ir a negociar con las Farc.



“Si van, que sea a discutir, no a negociar, y después que sea la comisión negociadora plenipotenciaria quien resuelva la situación”, manifestó el general en retiro.



Cabe recordar que por la Policía Nacional quien viajará será el general Álvaro Pico Malaver; por la Armada Nacional el almirante Orlando Romero Reyes; por el Ejército Nacional el general Carlos Alfonso Rojas, y por el comando de las Fuerzas Militares serán los generales Martín Fernando Nieto y Oswaldo Rivera Márquez.