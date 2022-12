Vicefiscal criticó la creación de fueros para procurador, contralor y defensor

Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que no está de acuerdo con el proyecto de reforma al equilibrio de poderes, que cursa actualmente en el Congreso de la República, especialmente con la creación de fueros para el contralor general, el procurador general y el defensor del pueblo, pues advirtió que ellos tienen su propio fuero, dado a que es el Fiscal General el quien los investiga y es la Corte Suprema de Justicia quien que los juzga. Lea también: Crece tormenta política por aprobación de fuero para el procurador



“Resulta que ahora se pretende que funcionarios que al parecer son muy importantes, pero que no cumplen funciones jurisdiccionales, como el procurador, como el defensor, como el Contralor tengan el mismo fuero que disque porque hacen cosas muy importantes, pues bajo esa dinámica de hacer cosas muy importantes habría que aplicarle el mismo fuero a los ministros, habría que darle el mismo fuero al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque lo que él hace es importantísimo por la niñez, por la familia, por los niños que además es una función parecida a la que tiene la Procuraduría General de la Nación”, indicó el funcionario.



Aseguró que de llegar a aprobarse la reforma se crearía un problema adicional, puesto que quienes los nombran al procurador al contralor y al defensor del pueblo serían a la postre, quienes los juzgarían. Lea también: En medio de cuestionamientos, aprueban la reforma de equilibrio de poderes



"Los que se quieren aforar no se han dado cuenta que lo que se están haciendo es el harakiri por una sencilla razón: porque resulta que quienes a ellos los nombran, el Procurador es nombrado por el Senado, el Contralor por el Congreso en pleno y el Defensor por al Cámara de Representantes; quienes los nombran van a ser ahora quienes los juzguen. (…) y en el caso del Procurador que investiga a los congresistas ahora será investigado por el congreso, es decir yo te investigo tú me investigas”, indicó.



Frente al Tribunal de Aforados dijo que no le disgusta la idea de que sea un tribunal de uno, como al parecer se está proponiendo, siempre y cuando este rodeado de un equipo de investigadores y analistas suficientes para cumplir con su trabajo, ya que solo tendría la función de investigar para que en últimas, sea la Corte Suprema de Justicia la que los juzgue.