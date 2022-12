Vicepresidente Angelino Garzón no aceptó embajada en Brasil

El vicepresidente Angelino Garzón no aceptó la embajada de Colombia en Brasil, que le había ofrecido el presidente Juan Manuel Santo s.

A través de una carta, el vicepresidente agradeció al Gobierno haberle ofrecido la embajada pero manifiesta que la decisión la tomó de acuerdo con sus principios de transparencia y de libertad que siempre lo han motivado como servidor público.

“Debo confesarle que la decisión que he tomado no es nada fácil. La única razón que me ha motivado a hacerlo, es la de obrar de acuerdo con mis principios y con la total libertad, transparencia y lealtad que siempre me ha movido en el cargo de Vicepresidente de la República de Colombia y que mantendré de manera inmodificable”, dice la misiva.

Cabe recordar que el vicepresidente, en los últimos días, ha lanzado dardos contra el Gobierno. “Uno no puede gobernar como una reina de belleza, con risita para todo el mundo”, aseguró garzón refiriéndose al presidente Juan Manuel Santos.

Esta es la carta del vicepresidente:

Doctor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Ciudad

Estimado señor Presidente:

En lo personal, junto con mi familia no tenemos sino palabras de agradecimiento para con usted, y la señora Canciller María Angela Holguín Cuellar, por toda su generosidad y confianza de nombrarme Embajador de Colombia ante la República Federativa de Brasil.

Le agradezco también su voluntad de manifestarme que en dicho cargo tendría toda la facilidad para cumplir hasta el día 7 de agosto de 2014 con mis funciones como Vicepresidente de la República, entre ellas, la relacionada con la política pública de promoción y respeto integral de los derechos humanos.

Analizando detenidamente lo anterior y a pesar de muchos interrogantes, he tomado la decisión de no aceptar el cargo de Embajador de Colombia ante Brasil a fin de dejarlo a usted como siempre lo he hecho, en total libertad de nombrar a la persona que en los actuales momentos pueda ocupar dicho cargo.

Debo confesarle que la decisión que he tomado no es nada fácil. La única razón que me ha motivado a hacerlo, es la de obrar de acuerdo con mis principios y con la total libertad, transparencia y lealtad que siempre me ha movido en el cargo de Vicepresidente de la República de Colombia y que mantendré de manera inmodificable hasta el día 7 de agosto de 2014, fecha en que termina mi mandato constitucional.

De mi parte, continuaré trabajando por el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Brasil y Colombia porque las mismas benefician de manera recíproca a ambos países. Considero que son un gana gana, así tenemos que encararlas y desarrollarlas.

También le manifiesto, que sea quien sea el nuevo Presidente y Vicepresidente de Colombia que elijamos el próximo 25 de mayo, contará con mi respaldo y colaboración para el éxito de su gestión de gobierno a partir del 8 de agosto de 2014. Lo único que les solicitaré, como a todos los gobernantes locales y regionales, es que no olvidemos que la prioridad hoy en Colombia, además de la paz, es la gente. Es hacer realidad sus derechos a la salud, la educación, la alimentación y a vivir en paz. Es decir, el logro y respeto de los derechos humanos, como base de la democracia y del desarrollo económico y social del país.

Le presento mis excusas a usted, a la señora canciller y al gobierno de Brasil por no aceptar por motivos personales y familiares el cargo de Embajador ante dicho país. Excusas que también hago extensivas a la población colombiana por las expectativas generadas.

Saludos y éxitos,

Angelino Garzón

Vicepresidente de la República

Copia Dra. María Angela Holguín Cuellar Ministra de Relaciones Exteriores.

Dra. María Elisa Berenguer Embajadora de Brasil en Colombia