Vicepresidentes del Senado renunciaron a viáticos después de llegar de EE.UU.

A propósito de la indagación de la Procuraduría por el viaje a Estados Unidos del presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, y los vicepresidentes de esa corporación, Iván Name y Daira Galvis, Blu Radio estableció que una semana después del itinerario los legisladores radicaron una carta manifestando que habían viajado con su dinero y que por lo mismo la Dirección Administrativa no tenía que entregarles viáticos ni pasajes.



Dichas cartas, dirigidas a Astrid Salamanca, directora Administrativa del Senado, están radicadas con fecha del primero de febrero, y en su redacción se deja claro que el viaje se realizó entre los días 18 y 22 de enero, es decir, que se presentaron 10 días después de regreso a Colombia de los congresistas.



También se describe el valor, número de los tiquetes y facturas tanto en el caso de Name como de Galvis, donde manifiestan que los pagos de dichos tiquetes se realizaron con sus propias tarjetas de crédito, así como los gastos de alimentación y alojamiento.



Luego en el caso del Senador Name, la carta señala: “Por otro lado, le comunico que no haré uso de viáticos suma alguna pues he sufragado de mi propio pecunio los gastos correspondientes, razón por la cual renuncio a ellos”.



Y en el caso de la Senadora Galvis, dice: “Todo lo anterior implica que su oficina no tiene por qué pagar tiquetes (ya pagos) y mucho menos mi manutención en el exterior porque todo aquello fue saldado con mi propio pecunio”.



Por su parte, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, ratificó que el viaje fue aprobado por la plenaria del Senado, que él no utilizo recurso públicos y que los dos vicepresidentes renunciaron a los recursos y que “nunca los utilizaron, porque renunciaron antes de que se los pudiéramos entregar”, indicó



Ya el Ministerio Público tendrá que establecer si aunque los congresistas hayan costeado dicho viaje de sus bolsillos, la dirección administrativa pudo alcanzar o no a consignar el valor de los viáticos o pagar el valor de tiquetes y de ser así, determinar si se incurrió en algún gasto.



