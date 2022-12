Víctima de atentado en Engativá ahora vive un calvario con el sistema de salud

Olga Lucía Romero es una de las cinco víctimas del atentado ocurrido el lunes en la localidad de Engativá en Bogotá, quien ha tenido que sufrir un drama de hospital en hospital. Según su esposo, inicialmente iba a ser trasladad a la Clínica Colombia pero luego le dijeron que iba para el Hospital San José Infantil.

Denunciaron sus familiares que el martes en la mañana fue traslada a una clínica de la Calle 134 con Autopista Norte donde le realizaron una cirugía ambulatoria para sacar las esquirlas de su rostro, pero la sorpresa fue cuando regresaron a la San José Infantil donde le dijeron que su historia clínica estaba cerrada y tenía que esperar en un pasillo hasta que la reabrieran y le dieran una habitación para recuperarse.

“Cuando explotó ella estaba muy cerca, tiene esquirlas en los ojos, en la cara y pues obviamente está como grave. La secretaría me la remitió para la Clínica Colombia pero cuando iba llegando me la mandaron para este hospital, el San José, me la atendieron en un pasillo y dije “voy a tenerles paciencia porque hay muchos pacientes más graves”, pero mi esposa estaba con las esquirlas, no le hicieron limpieza, solo la valoraron”, relató el esposo.

Aún continúan en una sala de espera para ver quién soluciona su situación.