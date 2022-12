Victimas de InterBolsa radicarán tutela para evitar que Corridori salga del país

En diálogo con BLU Radio el abogado Majer Nayi Abushibab, quien representa las victimas del millonario desfalco financiero de Interbolsa, aseguró que no comparte la decisión tomada por la jueza 10 de conocimiento Teresita Barrera, quien dejó en libertad a Alessandro Corridori y tres implicados más en ese descalabro financiero (Lea también: Para Fiscalía no hay vencimiento de términos en caso Corridori: Alexandra Ladino ).



Aseguró que con esta decisión Corridori puede salir del país por lo que radicarán una acción de tutela que revoque la orden de libertad proferida a su favor.



"El riesgo por supuesto está latente, una vez obtenga la libertad no tendrá restricción alguna de salir del país, estamos evaluando la posibilidad de activar mecanismos para evitar que Corridori salga del país, pero lo triste es que él no tiene restricción alguna por lo que puede salir del país" indicó (Lea también: Alessandro Corridori podría dejar "inmediatamente" el país, advierte Fiscalía ).



Señaló además que "aunque estas audiencias se pueden realizar sin presencia de las partes, es obligación de los jueces citarla a las audiencias y en ese caso no fuimos citados".