Víctimas en el Valle rechazan propuesta de Duque para que partidos les cedan curules

Según Fabiola Perdomo, exesposa de uno de los diputados del Valle asesinados en cautiverio en 2007 por la entonces guerrilla de las Farc, es “absurdo” que las víctimas entren a competir por espacios en el congreso con movimientos políticos tradicionales.

Señaló que la propuesta del presidente Iván Duque es otra forma de “seguir negando espacios

a las víctimas de zonas apartadas que durante años no han sido escuchadas”.

“Las 16 curules no son para todas las víctimas, son para esas comunidades donde las víctimas nunca han podido participar. Decir ahora que los partidos políticos les van a dar esa posibilidad es algo realmente absurdo, no lo han hecho y no lo harán”, aseguró.

La excompañera sentimental del exdiputado Juan Carlos Narváez agregó que las víctimas necesitan garantías de participación

en los diferentes espacios políticos de Colombia.

“Las víctimas necesitan espacios propios de participación, que puedan tener voz y voto. Si eso no se cumple, se está incumpliendo con lo pactado en los acuerdos de paz”, agregó.

Perdomo invitó al presidente Duque para que reconozca el acto legislativo que le concede las 16 curules a las víctimas en igual número de zonas afectadas por el conflicto armado en el país.

