Víctor Pacheco, dispuesto a comparecer por presunta corrupción en la Corte

Blu Radio tuvo acceso al documento que entregó ante la Fiscalía seccional de Barranquilla, el abogado Víctor Pacheco, quien tendría información relevante sobre el presunto caso de corrupción dentro de la Corte Constitucional.



Pacheco aseguró ante magistrados del alto tribunal que el presidente de la Corte, Jorge Pretelt, le habría pedido 500 millones de pesos para cambiar un fallo judicial en favor de la firma Fidupetrol que él representaba.



El documento señala: “siendo informado sobre una investigación abierta por hechos relacionados con el caso de corrupción en la Corte Constitucional, me coloco a disposición del ente investigador para lo que considere pertinente y para que se me pueda entrevistar. Estoy dispuesto a rendir la declaración en el sitio en el que disponga la Fiscalía para precisar lo que ha ocurrido en estos hechos; si es necesario, me trasladaré a la cuidad de Bogotá”.



En el texto entregado a la Fiscalía también dice que espera una pronta respuesta a su solicitud, en su vivienda ubicada en Barranquilla.