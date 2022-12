Video: Admirable gesto de manifestantes con mujer a la que robaron durante protesta

Las marchas convocadas en medio del paro nacional también han dejado admirables gestos e historias que merecen el aplauso de los ciudadanos.

Durante la marcha y ‘cacerolazo’ realizado en Bucaramanga durante el domingo en la noche, los manifestantes recolectaron dinero para entregárselo a una mujer que había sido robada minutos antes.

“Íbamos bajando por la carrera 33 cuando vemos a una señora angustiada y llorando porque la habían robado, buscamos al ladrón y entre todos mirando si estaba dentro de la marcha pero ya se había escapado (…) Lo que hicimos fue recoger la plata en una cacerola y se lo entregamos a la señora”, contó Jhon Fernando Ramos, una de las personas que estaba liderando la manifestación.

El admirable gesto también conmovió a los uniformados de la Policía, quienes se sumaron a la ‘vaca’ y donaron desde monedas hasta billetes.

El hecho fue grabado por la ‘instagramer’ Valentina Mosquera ( @peachyvalty ), quien no dudó en compartirlo por las redes sociales hasta el punto que se viralizó en Santander.

“Yo solo quería mostrarlo porque me pareció algo bonito que vean una cara diferente de las marchas, no solo el vandalismo, las papas bomba, eso no, la verdadera cara de las marchas son el pueblo”, dijo Valentina en diálogo con BLU Radio.

DIFUNDIR! Ayer en la marcha del CC Cacique en Bucaramanga, una rata aprovecho para robar a una señora. Entre manifestantes hicieron una RECOLECTA para la señora que no pudo contener sus lágrimas. Señor uribista, NO SOMOS VÁNDALOS, LUCHAMOS POR SUS DERECHOS! pic.twitter.com/KvK0hs8xXu — Memes UIS (@MemeUIS) November 25, 2019