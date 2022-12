Video: Bella modelo camina sin pantalones por Hong Kong y nadie se da cuenta

La artista de body paint Sandra Backer puso a prueba el calidad de su trabajo al pintar un pantalón sobre las piernas de una bella modelo que caminó por Hong Kong sin que nadie se percatara que realmente iba casi desnuda.

El video hace parte de una campaña publicitaria de VIP Room, que puso a la venta los accesorios y la camiseta que luce la mujer en el video que se ha viralizado en los últimos días en redes sociales.

Al caminar por la calle la modelo vistió una camiseta blanca con la frase “No pants are the best pants”, prenda que se puede adquirir por 290 dólares.

El caso recuerda a uno similar en 2014 cuando se popularizó un video que mostraba a una mujer en la misma circunstancia paseando por las calles de Manhattan.