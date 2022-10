Video: el ‘madrazo’ del presidente de la Cámara por el que piden investigarlo

Los hechos ocurrieron en el desarrollo de la plenaria de la Cámara de Representantes, cuando el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, no atendió una solicitud hecha por el congresista Juan Carlos Lozada, por lo que pidió al procurador acompañamiento.

En el video se observa claramente que Cuenca no atendió una réplica del representante Lozada y le da la palabra a otro congresista. Terminada la entrega de la palabra, el presidente sin tener el micrófono abierto, dice una grosería.

"No entiendo por qué un derecho a réplica, no he escuchado que nadie lo haya nombrado", le preguntó a Lozada el presidente de la Cámara de Representantes.

De inmediato, Lozada le respondió: "Usted después de mi última intervención, usted cerró el chat, razón por la que yo no pude pedir mi derecho a réplica como me lo da la ley quinta. Usted dijo que yo me la paso cascándole en la Comisión Primera y yo no tuve ningún chance".

Ante el reclamo hecho por Lozada, Cuenca le dice que no para ameritar una réplica, por lo que procedió a darle la palabra al representante David Pulido.

Sin embargo, Cuenca se nota un poco molesto y es en ese momento en que se le ve decir la grosería.

Después de los hechos en la Cámara, Lozada pidió a la Procuraduría acompañamiento preventivo.

Entre tanto, el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, ofreció disculpas a Lozano.

"Ni a usted, ni a ningún colega le echaría un madrazo, jamás, usted me conoce muy bien y esa no es mi posición, si en algo cree usted y expresa una mala palabra y qué cree que es para usted le ruego disculpas”, expresó.

A lo que replicó el representante Juan Carlos Lozada dijo que las imágenes no metían.

“Presidente Cuenca el video no miente, es absolutamente claro, las palabras que usted dijo después de mi réplica”, Insistió.

Finalmente, el presidente de la Cámara aseveró que asistirá cuando sea llamado y reiteró las disculpas.

Puede ver el momento del presidente de la Cámara, después del minuto 1:05.