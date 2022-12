Video: El orgasmo fingido de Paris Hilton que da vuelta al mundo

Paris Hilton fue invitada a la fiesta de despedida de soltera de su prima Nicky Hilton en Las Vegas, en la que ofreció un show inolvidable para los asistentes, y ahora muy comentado en internet por haber fingido un orgasmo en pleno escenario que quedó grabado en este video.

La millonaria rubia subió al escenario mientras se presentaban los 'Thunder From Down Under', un famoso grupo de strippers de Las Vegas con quienes realizó un baile erótico. Así queda demostrado que París Hilton sí que sabe disfrutar de las fiestas.