Video en el que Cruyff pedía no hacer lo que hoy lo tiene al borde de la muerte

Tras conocerse que el exentrenador del FC Barcelona Johan Cruyff sufre un cáncer de pulmón, vale la pena recordar que en 1991 fue intervenido a corazón abierto tras sufrir una insuficiencia coronaria en fase aguda.



Esta experiencia le llevó a una lucha para dejar de fumar e incluso protagonizó una campaña publicitaria en contra del tabaco, con el lema: "En mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar a fútbol. El fútbol me ha dado todo en la vida y, en cambio, fumar, casi me lo quita".



El exentrenador fue el arquitecto del 'dream team', y el primero que ganó la Copa de Europa en 1992 en el estadio de Wembley, en Londres, para la entidad catalana. Con EFE.