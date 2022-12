Vladimir Putin reaparece en público rechazando rumores sobre su inusual ausencia

El presidente ruso, Vladimir Putin, reapareció en público este lunes tras una inhabitual ausencia de 10 días, y rechazó con ironía los "rumores" que circularon acerca de su paradero y su estado de salud.



"Nos aburriríamos si no hubiese chismes", dijo Putin al reaparecer junto al presidente kirguís, Almazbek Atambayev, al inicio de una reunión en el palacio de Konstantinov, en las afueras de San Petersburgo.



También recurrió a la ironía el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, bombardeado con preguntas la semana pasada sobre los rumores relativos al presidente.



"¿Han visto un presidente paralizado, secuestrado por generales, llegado en avión de Suiza donde él mismo dio a luz?", preguntó Peskov, sarcástico.



"No queremos hablar más de esto, todo va bien", añadió el portavoz.



La ausencia de Putin había desatado la semana pasada todo tipo de rumores, algunos lo daban por muerto y otros evocaban una grave enfermedad.



Los más optimistas justificaban la ausencia de Putin diciendo que había sido padre por tercera vez o que participaba en un campeonato de judo en Corea del Norte. Los pesismistas hablaban de muerte o grave enfermedad y no faltaron a la cita los rumores de golpe de estado.



En todo caso, esa "desaparición" a pocos días de la celebración del primer aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea, dejó en evidencia la fascinación que ejerce en los medios de comunicación rusos y occidentales Vladimir Putin, hombre clave la vida política rusa, omnipresente en la televisión.



El presidente no aparecía en público desde el 5 de marzo pasado, cuando ofreció una conferencia de prensa junto al primer ministro italiano, Matteo Renzi.



La semana pasada, Putin anuló una serie de compromisos, entre ellos un viaje a Kazajistán en el que debía mantener un encuentro trilateral con los presidentes kazajo y bielorruso.



También anuló la firma de un acuerdo de cooperación con Osetia del Sur, una región separatista prorrusa de Georgia.



Putin, 62 años, que parecía, quizás, un poco más pálido que de costumbre, entró normalmente en la sala de la reunión y saludó a su homólogo kirguís Almazbek Atambaiev, que dijo que Putin, estaba bien, había caminado e, incluso, conducido un automóvil.



"Nos aburriríamos si no hubiese chismes", dijo Putin en ese momento, terminando con los rumores.



En cambio el presidente no explicó las razones de esa ausencia inusual, que alimentó todo tipo de rumores también en las redes sociales, donde pululaban las bromas morbosas.



El hashtag #Putinumer (#PoutineMort) se convirtió en uno de los más seguidos en Twitter.



Las últimas declaraciones televisivas de Putin se habían conocido en la víspera, en un programa sobre el retorno de Crimea a Rusia difundido por la televisión.



En el documental "Crimea. La vuelta a casa", Putin afirmaba que Rusia intervino para "evitar un derramamiento de sangre" y que en caso de una intervención militar occidental hubiera puesto a las fuerzas nucleares en estado de alerta.



